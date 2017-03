Para homenagear a todas as mulheres piratubenses, na manhã desta quarta-feira dia 8 de março, dia Internacional da Mulher, o prefeito Olmir – Bile passou em um ato simbólico, o cargo do executivo a Presidente da Câmara de Vereadores de Piratuba Mareci Stempcosqui.

Com a presença de vereadores, secretariados e funcionários públicos foi assinado o termo de posse da Presidente da Câmara Mareci, que comandara a prefeitura durante todo o dia. O prefeito destacou “o ato de passar o cargo de prefeito a uma mulher foi uma forma de homenagear todas as mulheres do nosso município, que na sua grande maioria cumprem jornada dupla, no trabalho e com os afazeres domésticos”.

Conforme o censo 2010 a população masculina de Piratuba representa 2.373, enquanto a população feminina é de 2.413 habitantes “devemos lembrar que na política em Piratuba a mulher está tendo um papel muito importante, ocupando três vagas no poder legislativo das nove existentes” comentou Bile.

A prefeita empossada ira despachar no gabinete pela manhã e à tarde fará um roteiro de visitações nas secretarias, Mareci falou sobre a posse e a homenagem “estou muito feliz pela homenagem, principalmente por representar todas as mulheres de Piratuba neste dia especial para todas nós mulheres. Isso também serve de incentivo para cada vez mais tenhamos a participação da mulher na sociedade”.

No dia 18 de março a prefeitura promoverá um evento em homenagem a todas as mulheres do município, no Centro de Eventos de Piratuba a partir das 14:00 horas.

(Fonte: Paulo Schuch/Ascom prefeitura de Piratuba).