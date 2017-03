Fato foi registrado nesta semana em Linha São Paulo, interior do município.

Até mesmo uma balança de pesagem de caminhões foi furtada nesta semana em Concórdia. O Boletim de Ocorrência foi registrado na Central de Polícia Civil. Segundo informações do comunicante, ao chegar no local de trabalho, na segunda-feira, dia seis, por volta das 9h30, em Linha são Paulo, interior de Concórdia, constatou que a porta havia sido arrombada e, ao entrar na sala, verificou que a balança que pesa caminhões havia sido furtada. O valor do equipamento é de R$ 4 mil.

(Com informações do repórter André Krüger).