A Associação dos Criadores de Bovinos de Corte do Alto Uruguai Catarinense estará promovendo no próximo dia 25 o Primeiro Leilão de Gado Geral, Concórdia. O evento será realizado no Parque de Exposições e contará com 500 animais sendo colocados em pista. O presidente da associação, Haroldo Vendrúsculo, dá mais detalhes.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, o presidente da associação Haroldo Vendrúsculo, todas as mangueiras já estão lotadas e a entidade está fazendo um trabalho de divulgação forte. "A procura de compradores já esta´sendo grande, afinal de contas são animais de excelente qualidade e todos da região", destaca. Serão vendidos animais de corte adultos e bezerros.

O evento abrirá a temporada de leiões no Meio-Oeste Catarinense, já que outros leilões também estão programados para esse ano em outros municípios. Vendrúsculo destaca que a expectativa em volume de negócios é positiva. "Tivemos um bom movimento no primeiro leilão realizado no ano passado e agora acreditamos também em um bom volume de vendas", conta.