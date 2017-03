Cerca de 450 mil carteiras de cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos em uma operação conjunta envolvendo a Polícia Rodoviária Federal e o P2, serviço de inteligência da Polícia Militar de Concórdia. O fato foi registrado na região do trevão do Irani, por volta das 21h da terça-feira, dia sete. Na ocasião foi abordado um caminhão com carroceria para o transporte de ração, com destino ao Rio Grande do Sul, que estava completamente carregado com cigarros. Mais adiante, em um posto de combustível, um outro caminhão foi abordado, também com carga de cigarros contrabandeados. Neste caso, foi constatado que esse veículo estava com placas clonadas, cujo placa original tem registro de furto na cidade de Caçador-SC.

Diante dos fatos os dois caminhões foram entregues na Receita Federal de Joaçaba e o motorista do primeiro caminhão foi encaminhado para Delegacia de Polícia para esclarecimentos. Ao todo foram apreendidos aproximadamente 450.000 carteiras de cigarros.

(Com informações do repórter André Krüger).