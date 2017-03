Nesta terça-feira, 7, o município de Xavantina recebeu o Dia de Ação Regional. São reuniões técnicas com cada setor para apresentar os programas e ações do Governo do Estado disponíveis para que os municípios consigam convênios, recursos e equipamentos.

“Queremos auxiliar as novas administrações municipais nesse início de mandato. Apresentamos os programas disponíveis, tiramos dúvidas quanto aos sistemas de acesso a recursos e também ouvimos as sugestões e prioridades do município”, explica a secretária executiva Gládis Regina Bizolo dos Santos.

O objetivo das reuniões é aproximar as equipes administrativas e enfatizar o papel nato de articuladora da Agência de Desenvolvimento Regional. A iniciativa tem inspiração no Dia de Ação do Governo do Estado, que envia um secretário de Estado à cada Regional para discutir as ações de governo com as prefeituras e lideranças locais. A ADR envia todos os gerentes para um município em um determinado dia para apresentar programas e buscar informações sobre as principais necessidades dos municípios, pautando assim, o desenvolvimento de ações futuras nas áreas de saúde, administração, contabilidade, agricultura, ação social, infraestrutura e comunicação.

O prefeito de Xavantina, Enoir Fazolo, o cenário econômico atual exige excelência na administração e a ação da ADR Seara alinha as equipes de trabalho. “Esta aproximação é muito válida. Conseguimos tirar várias dúvidas e teremos bons resultados destas reuniões. Vamos elaborar ofícios e buscar convênios conforme orientação. Juntos vamos fortalecer o serviço prestado a comunidade”, destaca.

A próxima edição do Dia de Governo Regional será em Arabutã no dia 9 de março.

Promoção de saúde

Destaque para a oficina de orientação das manicures, depiladoras e esteticistas dos salões de beleza de Xavantina sobre legislação, normas e boas práticas.