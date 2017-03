A Polícia Militar de Itá está de cara nova. O local passou por uma reforma há poucos dias, garantindo maior segurança e qualidade nos serviços. No total, foram investidos pela Prefeitura Municipal de Itá aproximadamente R$ 60 mil reais em pintura externa e interna, troca de telhado e pisos, reforma de um banheiro, colocação de grades nas portas e janelas, bem como a criação de uma rampa de acesso.

Outros R$ 4 mil reais foram investidos para a compra de mobiliário, estes com recursos da própria Polícia Militar, oriundos do convênio de trânsito.

Além da reforma, a Polícia Militar de Itá contará em breve com a instalação e ativação de 10 câmeras de videomonitoramento oriundas do programa Bem-Te-Vi, do Governo do Estado.