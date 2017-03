Um acidente de trânsito, seguido de ameaça foi registrado pela Polícia Militar de Seara. O fato foi registrado na noite da segunda-feira, dia seis, na Avenida Paludo, no bairro São João. Envolveu uma motocicleta e uma bicicleta. A moto, com placas de Seara, estava sendo conduzida por S.W.F, de 27 anos. A bicicleta por L.M, de 25 anos. Após a colisão, o ciclista informou a PM que teria sido ameaçado pelo condutor da moto. Um boletim de ocorrência foi feito em função do acidente de trânsito e um termo circunstanciado também foi confeccionado em função da ameaça.