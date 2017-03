Capital do Trabalho ocupa a 28ª colocação em levantamento feito pelo ILMA/FGV.

Concórdia entre as 51 melhores para se viver após os 60 anos

A cidade de Concórdia está entre as 51 melhores cidades de pequeno porte para se viver após os 60 anos. A informação foi divulgada pelo Instituto de Longevidade Mongeral Aegon/Fundação Getúlio Vargas. O levantamento foi feito avaliando itens como cuidados de saúde, bem-estar, finanças, habitação, educação e trabalho, cultura e engajamento e indicadores gerais.

Conforme o Instituto de Longevidade Mongeral Aegon/Fundação Getúlio Vargas. No índice agregado, Concórdia tirou a nota 83,50. No índice de 60 a 75 anos, a nota foi 90,63 e no índice acima de 75 anos, a nota foi de 83,84.