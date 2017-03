A Prefeitura de Concórdia inicia nesta quarta-feira, dia oito, Dia Internacional da Mulher, o Momento Mulher 2017. Até o mês de abril vários eventos voltados para o público feminino serão realizados em parceria com entidades do município.

O ponto alto do evento é nesta quarta-feira, dia oito, quando ocorre a abertura na Praça Municipal Dogello Goss, a partir das 13h30. Haverá mateada, pipoca, música, sorteio de brintes, atividade física, maquiagem, manicure e orientações de amamentação e de saúde às mulheres, além de orientações jurídicas diversas.

Também nesta quarta-feira, haverá a palestra "Conheça Melhor o Seu Carro", a partir das 19h no auditório da Fabet.

Na quinta-feira, dia nove, haverá o workshop "Otimize seu guarda-roupoa, no Centro Cultural.

De sexta-feria, dia 10, a domingo, dia 12, acontece o Brechó da Rede Feminina de Concórdia, na Rede Feminina de Combate ao Câncer.

No dia 21, palsetra sobre os impactos da Reforma da Previdência na Vida das Mulheres, no Sintrial.

No dia 24, Café com Prosa, no auditório da Unimed.

Por fim, no dia sete, acontece o Momento Mulher, no Sintrial.

Todos os eventos são gratuitos.