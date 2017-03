Um rapaz de 17 anos, com mandado de apreensão em aberto, foi encaminhado à Delegacia de Polícia ao meio dia desta terça-feira, dia 07. Com ele a PM encontrou 32,4 gramas de maconha. A apreensão aconteceu em Concórdia, no Loteamento Sintrial. O suspeito foi avistado pela guarnição defronte a residência e no local havia um forte cheiro de maconha. A droga foi localizada em função do trabalho do canil. Pela quantidade de entorpecente, ficou configurado tráfico de drogas.

A polícia também recolheu uma quantia de R$ 500 em dinheiro, um caderno com anotações, uma faca e demais objetos. Como se trata de um adolescente, ele será encaminhado ao Casep, para as medidas de reeducação.