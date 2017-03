A Administração Municipal de Ipira vai ampliar a Unidade Básica de Saúde da comunidade de Linha Filadélfia. O valor que será investido na obra vai passar dos R$ 60 mil, com recursos da Prefeitura e do Ministério da Saúde.

O prefeito Emerson Reichert assinou a ordem de serviço na última semana. “Investimentos na área de Saúde são sempre muito importantes e desta vez é a beneficiada é a comunidade de Linha Filadélfia. O posto de atendimento precisa de ampliações e nós vamos fazer”, garante.

Além da ampliação em Filadélfia, a Unidade de Saúde da cidade também está recebendo investimentos que passam de R$ 310 mil. A obra tem 279,84m², de construção. “É um ciclo de obras realizadas na área de Saúde. Iniciamos com a construção da Unidade do Bairro dos Estudantes, vamos ampliar em Filadélfia, temos esta obra no Posto aqui da cidade e já estamos encaminhando a licitação para a compra de equipamentos para ela, ou seja, temos várias ações que vão ampliar melhorar ainda mais o atendimento aos nossos munícipes”, destaca o prefeito.