A comissão organizadora do 90º Kerb de Alto Bela Vista já preparou os eventos da festa típica alemã que acontece no mês de abril. Antes dos bailes e desfiles, o município escolhe a Rainha e Princesas que vão representar o Kerb durante o ano. O desfile de escolha acontece no domingo, dia 12.

Oito candidatas vão desfilar, no Centro Comunitário a partir das 09h . Quatro estão inscritas na categoria infantil e mais quatro na adulta. Antes disso um almoço típico será servido no local. As fichas estão sendo comercializadas com o valor de R$ 20,00 a adulta de forma antecipada e R$ 25,00 no dia. Quem preferir, pode reservar através dos telefones 3455 9077 ou 3455 9150. Fichas também podem ser adquiridas na Sorveteria Speise Haus, Kuskão da Iara, Casa do Show de Bandas e no comércio de ABV.

O público ainda vai contar com a matinê animada pela Banda Momentos. O ingresso terá o custo de R$ 10,00, já com uma ficha de bebida.

As candidatas:

Igreja Evangélica - Adulta: Luciele Becker / Infantil: Andirele Casagrande

Igreja Luterana - Adulta: Carine Pilger / Infantil: Antonela Raizer

Igreja Católica - Adulta: Jenifer Fischer / Infantil: Emanuelly Luiza Schneider

Centro Comunitário - Adulta: Joana Vitória Mai / Infantil: Betina Mattes

Confira a programação do Kerb 2017

29/04

20h - Cultos nas Igrejas: Evangélica, Luterana e Católica/ Após retreta musical até o Centro Comunitário

21h - Baile com CIA MUSICAL

23h - Baile com animação do DANÚBIO AZUL

30/04 – Meio dia Almoço em família

14h Desfile pelas Ruas, saída em frente Posto de Combustíveis.

15h Apresentações de Danças com grupos Folclóricos / Animação BANDA VIRTUAL;