Motivo da mobilização são as reformas da previdência e trabalhista, em discussão no governo.

Os professores da Rede Estadual de Ensino da Região de Concórdia devem cruzar os braços no dia 20 desse mês. A mobiliação, que pretende acompanhar o movimento em nível de país, é para protestar contra as reformas da Previdência e Trabalhista. A informação é da coordenadora regional do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Santa Catarina, o Sinte, professora Ingrid Fiorentin.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, ela afirma que uma assembleia regional para discutir o assunto será realizada na manhã deste sábado, dia 11, no Restaurante Pastello, em Concórdia. Conforme Ingrid, a reforma da previdência irá atingir as aposentadorias especiais dos professores dos ensinos infantil, fundamental e médio. "Isso para nós é uma afronta e temos consciência de que os professores não conseguirão se aposentar, especialmente as mulheres", explica. Esse assunto ainda será discutido em assembleia estadual, antes de ser deliberada a greve.

Além das reformas que estão discussão no Governo Federal, Ingrid destaca que outro assunto os demais assutnos a serem abordados nesta assembleia são a aplicação da lei do piso em Santa Catarina e a anistia das faltas dos professores grevistas do movimento deflagrado em 2015.