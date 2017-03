O proprietátio de uma cascalheira em linha Água Bonita, que acompanhava o trabalho de máquinas da prefeitura foi atingido por uma árvore na manhã desta terça-feira, dia 07. Ari Olivo Cofcewicz, 60 anos, não resistiu e foi a óbito no local.

Alex Freyer era o operador da escavadeira hidráulica que retirava cascalho na propriedade. Ele saiu ileso, pois a árvore não atingiu a máquina. O operador relatou que tentou segurar a árvore com a lança da escavadeira.

Familiares informaram que Cofcewicz tinha o hábito de acompanhar a retirada de cascalho na propriedade. Ele era casado, tinha duas filhas e um neto.

O Corpo de Bombeiros de Seara foi acionado para o atendimento da ocorrência, mas a vítima teve morte instantânea.

O prefeito Kiko Canale, e o secretário do Interior Luiz Benatti estiveram no local do acidente. O corpo está à espera do IGP.

Fonte - Rádio Belos Montes