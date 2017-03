Os servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Arabutã estão passando por um programa de capacitação e formação de motoristas e operadores de máquinas. Os mais de 20 servidores do setor recebem orientações teóricas e, na parte da tarde, o treinamento é realizado com práticas de condução e operação dos equipamentos do município. As palestras estão sendo ministradas pelo consultor Iremar João dos Santos, da empresa CET Treinamentos, que possui larga experiência no ramo de operação de máquinas pesadas e caminhões.

O secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Evelácio Leidow, explica que as práticas tratadas no treinamento e a troca de experiências entre os operadores e o consultor serão de grande utilidade para o dia a dia dos serviços prestados pelo pessoal da garagem da prefeitura. “Alguns pontos importantes estão sendo abordados pelo professor, como por exemplo, a importância de se fazer uma inspeção do equipamento todos os dias antes do início dos trabalhos”, comenta o secretário.

A questão da segurança também recebe atenção especial durante os dois dias de capacitação. “As orientações são repassadas aos servidores visando a segurança deles e de outras pessoas durante os trabalhos. Nas palestras eles também aprendem a operar as máquinas seguindo as orientações do fabricante, aumentando a eficiência dos trabalhos com redução de custos e melhorando a vida útil dos equipamentos”, completa Leidow.

Por conta dos dois dias de treinamento, os serviços prestados pelas equipes da garagem da prefeitura tiveram uma pequena pausa no início desta semana. O atendimento será normalizado já nesta quarta-feira, dia oito.

Fonte - Paulo Vinícius Hassemer / Ascom Prefeitura de Arabutã