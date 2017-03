Reunião do CT da Série B do Catarinense será no próximo dia 14

A Federação Catarinense de Futebol estará realizando no próximo dia 14 a reunião do Conselho Técnico da série B do Campeonato Catarinense de 2017. O encontro será na sede da entidade, em Balneário Camboriú. Na ocasião, estarão sendo discutidos e votados os regulamentos específicos do campeonato catarinense profissional da sérei b e das competições vinculadas às categorias de base, nas categorias juvenil e infantil 2017.

Devem participar da reunião das equipes do Concórdia Atlético Clube, Jaraguá, Itajaí, Barra, Hercílio Luz, Operário de Mafra, Marcílio Dias, Camboriuense e Guarani de Palhoça.