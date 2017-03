Com uma agenda extensa para cumprir nesta semana em Florianópolis, o prefeito de Itá, Jairo Sartoretto, fez a transmissão do cargo para o vice-prefeito do município, Domingos Rodrigues dos Santos. O ato aconteceu no final da tarde da última sexta-feira, dia 03.

Jairo Sartoretto tem agendada diversas reuniões ao longo da semana na capital do Estado, aonde vai se reunir com representantes da Casan, Celesc, Secretaria de Ação Social, Secretaria de Agricultura e deputados. Além disso, vai ter uma audiência na Foz de Chapecó em busca de recursos para projetos direcionados aos idosos e uma reunião na Secretaria de Infraestrutura, aonde irá discutir, entre vários assuntos, a mudança no trevo da SC 283, que dá acesso ao município de Itá.

Neste período, do dia 03 até o próximo dia 12, Domingos Rodrigues dos Santos fica no cargo de prefeito em exercício. “Vamos dar continuidade aos trabalhos da prefeitura com muita responsabilidade”, observou ele durante o ato de transmissão do cargo.

Fonte - Diego Mior / Ascom Prefeitura de Itá