Novos médicos vão atender na unidade de saúde de Lindóia do Sul - Foto Olíria Weber Locatelli

Lindóia do Sul contrata mais três médicos

A Administração Municipal, por meio da secretaria de Saúde, contratou mais três médicos para reforçar a equipe, que agora somam seis profissionais. Uma pediatra, uma ginecologista e um obstetra começarão o atendimento ainda nesse mês na unidade de saúde. As consultas serão através de agendamento e encaminhamento.

O prefeito, Genir Loli, destaca que a contratação estava nas metas de governo e é um pedido da população que necessita de mais especialidades médicas no município. “Estamos disponibilizando um cuidado a mais às nossas crianças, gestantes e mulheres no geral, que agora podem cuidar e previnir a saúde sem sair do município, fazendo suas consultas sem custo algum”,relata.

O secretário de Saúde, Fabiano Biezus Frare destaca que a pediatra irá atender duas vezes ao mês totalizando 20 consultas, já a ginecologista e o obstetra atenderão uma vez por mês, realizando 10 consultas cada profissional. Além disso, a unidade de saúde tem uma médica clínica geral presente diariamente na Estratégia Saúde da Família (ESF), um médico também clínico geral que atende três periodos semanais e outro da mesma especialidade que está disponível um dia por semana. O secretário garante que a população lindoiense está bem servida de profissionais médicos e ganha reforço com toda a equipe de trabalho e com as ações desenvolvidas.

Mais investimentos:

Ainda nos últimos dias o município recebeu uma ambulância UTI, que estará disponível aos pacientes nos próximos dias. Outro investimento, mas da iniciativa privada, também foi anunciado recentemente. Trata-se da ampliação do Hospital Dra. Izolde Dalmora. O diretor da instituição, Joercio Dalmora apresentou o projeto da obra à Administração Municipal. A amplicação vai aumentar de 15 para 25 o número de leitos da Unidade de Cuidados Prolongados (UCP), que atende pacientes de toda a macrorregião. A ampliação também vai gerar novos empregos ao município. O quadro vai subir de 51 para 66, ou seja, 15 novas vagas serão criadas.

O hospital de Lindóia do Sul foi o primeiro de Santa Cataria a ser contemplado com a UCP, em 2014. Nesse período, aproximadamente 200 pacientes foram internados na UCP. A Instituição também possui uma ala psiquiátrica com quatro leitos, onde os pacientes usuários de drogas ou álcool iniciam o tratamento fazendo desintoxicação para depois ser encaminhados aos tratamentos mais amplos, além dos leitos normais, totalizando 50.

Fonte: Olíria Weber Locatelli / Ascom Prefeitura de Lindóia do Sul