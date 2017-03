Organizado pelo Piratuba Moto Clube, teve sua largada pela manhã no Centro de Eventos e chegada no Parque de Eventos, em um percurso de 70 km percorridos com muita adrenalina e emoção, explorando novos lugares e desfrutando das belezas naturais do município de Piratuba.

Para Marcos de Souza presidente do Moto Clube o 13º Trilhão de Piratuba superou todas as expectativas "O evento foi um sucesso realmente, tínhamos uma expectativa de 350 inscrições e chegamos a 500 participantes". Marcos ainda complementa, "o Trilhão não é uma competição é apenas uma oportunidade dos apaixonados por trilhas em moto se reunirem, conhecer novos lugares e praticar o esporte".

Após o percurso os participantes participaram de um almoço de confraternização no Centro de Eventos.



(Fonte: Paulo Schuch/Ascom/Piratuba)