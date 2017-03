A empresa Dallagnol Engenharia de Obras Ltda solicitou, por meio de ofício, uma prorrogação de 60 dias no prazo final para a entrega da obra da rua Tancredo Neves, que havia encerrado no último dia 28. O motivo é a suspeita de que o Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), que é um dos componentes da camada asfáltica, não está de acordo, o que tem gerado algumas deformações na pavimentação da via. O problema neste caso, seria do fornecedor, e não da empresa que executa a obra. Prevendo uma possível troca de toda a camada, caso a desconformidade seja atestada por exame laboratorial – material já foi enviado pela empresa – é que a Dallagnol solicitou os dois meses de prazo adicional, mas o resultado do exame deve sair em breve.

O secretário de Urbanismo e Obras, Wagner Simioni, afirma que o problema já havia sido percebido em um dos trechos da via, que teve todo o asfalto retirado, para a colocação de uma nova camada. “O CAP é o composto que dá a liga à massa asfáltica e se ele não tiver adequado, pode acabar derretendo antes de atingir altas temperaturas – normalmente 70°C -, causando as deformidades no asfalto”, explica Wagner, alegando que agora será preciso aguardar o resultado do exame laboratorial, solicitado pela empresa responsável pela obra.

Como qualquer ajuste ou mudança na via poderá ser realizado pela Administração Municipal apenas depois do recebimento da obra, será preciso aguardar o prazo solicitado. Um Projeto de Lei, que tratará do compartilhamento da ciclo faixa e estacionamento da via – assunto consensado entre moradores, empresários e ciclistas - está em fase de elaboração e em breve, deverá ser protocolado na Câmara de Vereadores.

Fonte - Édila de Sousa / Ascom Prefeitura de Concórdia