A Polícia Militar apreendeu pequena quantidade de cocaína, em Alto Bela Vista, durante o fim de semana. O fato ocorreu ainda na tarde da última sexta-feira, dia três.

Na ocasião, foi feita uma abordagem de caminhão e localizada no interior do veículo uma pequena quantidade de nove gramas do entorpecente.

O motorista responderá a um Termo Circunstanciado e foi liberado em seguida.