Caminhão perde controle, tomba e atinge três carros em Lindóia do Sul

Um caminhão com placas de São José dos Pinhais-PR, que transportava uma carga de soda perdeu o controle na Rua Sete de Setembro, no centro de Lindóia do Sul na manhã desta segunda-feira, e tombou em um terreno. O motorista teve ferimentos e foi conduzido ao Hospital Hospital Izolde Dalmora pelos bombeiros.

Três carros que estavam estacionados foram atingidos. De acordo com as informações apuradas, o acidente pode ter sido causado por problemas nos freios do caminhão.

Os bombeiros também apagaram chamas que iniciram no caminhão e fizeram o rescaldo no veículo para evitar o fogo.

Em função do acidente, o transito está parcialmente interditado na rua 7 de setembro( pra quem desce do Irani) e também na rua 29 de julho( pra quem vai para o Irani).