A direção da Associação Atlética Universitária está buscando novos parceiros para viabilizar a participação da equipe na Liga Nacional de Handebol Feminino. A competição vai ser realizada no segundo semestre desse ano. Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança desta segunda-feira, dia seis, o técnico Alexandre Schneider destacou que, além de um novo parceiro, eventos também serão realizados no sentido de levantar recursos para o clube.

Durante entrevista, Schneider destacou que esse é o maior evento do ano e temo o interesse da diretoria e das atletas para a participação em 2017 (...). O nosso parceiro do ano passado não renovou e estamos atrás de outro para estar no projeto", conta. Além da ausência de um patrocinador, também houve a redução no repasse de recursos por parte da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia.

A AAU já foi vice-campeã e campeã da Liga Nacional. O título veio em 2013. Além da Liga, o time de Concórdia também irá representar a Universidade do Contestado nos Jogos Universitários e Concórdia nos Jogos Abertos de Santa Catarina.

Os treinamentos do time iniciaram na última semana, com 12 atletas. "Queremos trazer atletas mais novas para o grupo durante esse ano", finaliza o treinador.