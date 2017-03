Numa reunião desenvolvida no auditório do Centro Cultural, na tarde da última sexta-feira, dia três, a Secretaria Municipal da Agricultura, Desenvolvimento Rural (Semadra) e piscicultores definiram o calendário da Feira do Peixe Vivo. A primeira edição será no dia 17 de março, sexta-feira, na central de Comercialização da Agricultura, antiga Casa do Produtor (Rua Leonel Mosele). No mês de março haverá edições nos dias 24 e 31. Em abril, dias 7, 11, 12 e 13. A Semadra vai ficar responsável pelo transporte dos peixes e da caixa com oxigênio.

O piscicultor de Linha Pinhal, Eládio Cumerlattto, diz que há muitos anos participa da Feira. Vai comercializar carpas húngara, capim e chinesa. "A produção está boa para comercializar e estimo ter duas toneladas e maia de peixe", garante. Possui quatro açudes na propriedade.

Os preços ficaram definidos conforme tabela abaixo.

Carpas

Húngara e chinesa até 3 kg, R$ 7,00

Húngara e chinesa acima de 3 kg, R$ 8,00

Carpa capim, preço único de R$ 10.