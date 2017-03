Na noite de sábado, 04, a polícia militar foi acionada para atender ocorrência de disparo de arma de fogo e perturbação do trabalho ou sossego alheio em Linha Suruvi, interior do município de Concórdia. No local, a guarnição orientou F.A.M. que desligou o som.Mais tarde novas informações davam conta de que a perturbação havia reiniciado. A PM voltou ao local e constatou que o autor estava com o som alto e além disso, tiros foram ouvidos. Pelo menos quatro disparos de arma de fogo foram feitos.

Nas buscas a guarnição encontrou um revólver calibre 22 com seis cápsulas deflagradas, além de 141 munições intactas, do mesmo calibre. Outras armas também estavam no local. O proprietário das armas e munições, F.A.M. foi preso em flagrante.

Os policiais ainda encontraram na residência, pássaros silvestres. Estavam presos dois azulões, um trinca-ferro e um curió, mantidos irregularmente em cativeiro. As aves foram entregues na Delegacia de Polícia.

Sobre os disparos:

Por volta das 04h da manhã, por solicitação do Delegado de Polícia, a guarnição conduziu os peritos até o local do crime. Estes constataram que um dos projéteis atravessou a janela de uma casa próxima, perfurando um balcão que fica no térreo do imóvel.

Diante dos fatos configurou-se a Tentativa de Homicídio, visto que os disparos foram feitos em direção a casa, a qual é de madeira, e no momento em que o autor sabia que a vítima estava em seu interior.

Os policiais fizeram novas buscas no imóvel do autor e encontraram um revólver calibre 357, e vasta quantia de munições intactas, além de outras de diversos calibres deflagradas.

Saldo da operação:

A PM apreendeu 811 munições intactas e seis armas, sendo uma espingarda calibre 20 dois canos, uma espingarda calibre 12 dois canos, uma espingarda calibre 32, dois canos, um revólver calibre 32 um cano, um revólver 38 Smith Wessor modelo 357 magno restrita e um revólver 22 seis polegadas.

Informações - PM Concórdia