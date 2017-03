Após os primeiros 30 dias de treinos, entre academia, tático e físico, o técnico Morruga se diz confiante na equipe para disputar as competições da temporada 2017, que serão a LNF (Liga Nacional de Futsal), Catarinense, Copa do Brasil e JASC.

"Avalio como muito bom este primeiro mês, pois atingimos os objetivos e expectativas traçados, isso se deve a entrega dos atletas, que estão se dedicando ao máximo, seguiremos treinando em alta intensidade para estarmos preparados para este ano de diversas competições. Os três amistosos disputados nos auxiliaram muito, pois conseguimos verificar as falhas do primeiro amistoso contra a equipe de Pato Branco e já para os dois outros amistosos contra a equipe do Atlântico tivemos uma postura diferente, com um grande crescimento defensivo e ofensivo. Com a sequência de treinos neste segundo mês conseguiremos um melhor entrosamento da equipe, para chegarmos preparados para os difíceis confrontos que teremos pela frente", destacou o técnico Morruga.

Para dar ritmo de jogo a equipe, serão disputados ainda três amistosos no mês de março,

o primeiro no próximo dia 10 em Flores da Cunha (RS) contra a equipe local que também disputará a LNF, e nos dias 24 e 25 contra a seleção do Paraguai, que estará no Brasil se preparando para a disputa da Copa América, o primeiro jogo será em Piratuba (SC) e o segundo no Centro de Eventos em Concórdia.

A estreia na LNF será no dia 30 de março, fora de casa, contra a equipe de Foz do Iguaçu (PR), já a primeira partida em Concórdia será no dia 21 de abril contra a equipe de Sorocaba, a qual o craque Falcão defende, às 21h30min.

No mês de abril a ACF iniciará a disputa da divisão especial do Catarinense nas primeiras semanas, e no final do mês a estreia na Copa do Brasil, competição na qual segue os mesmos formatos da competição de futebol, com jogos de ida e volta, em fases de mata-mata, as datas corretas dos confrontos serão divulgadas nos próximos dias.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)