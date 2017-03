Searaense é alvejado por tiros, é socorrido com vida, mas morre

Uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde de sexta-feira (03), na Zona Sul da cidade. A vítima foi identificada como Clair Garghetti, 43 anos. Ele foi atingido por dois disparos de arma de fogo. O crime foi registrado na rua José Cardoso, no loteamento Jardim Edilene, no bairro Paranaguamirim.



Após o crime o autor dos disparos fugiu a pé. A vítima ainda conseguiu pediu ajuda para o proprietário de um mercado que fica nas imediações. O homem foi atingido duas vezes. Um tiro acertou a clavícula transpassando e atingindo o tórax, e o outro tiro acertou o braço esquerdo.



No momento realizavam o atendimento, Clair estava consciente e orientado, porém, na ambulância ele teve uma parada cardíaca e foi reanimado. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal São José onde sofreu outra parada e foi entubado, mas não resistiu aos ferimentos e foi óbito.



Clair possui passagens criminais por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e munições.

(Fonte: Rádio Belos Montes)