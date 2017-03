Apesar das dificuldades enfrentadas neste início de temporada a equipe de handebol feminino AAU - UnC Concórdia retornou às atividades nesta semana.

Na última semana de fevereiro a direção da AAU reuniu-se com as atletas que se disponibilizaram a representar a equipe neste ano para apresentar o cenário nada animador, devido a drástica redução dos recursos repassados pela Fundação Municipal de Esportes de Concórdia.

Segundo o técnico Alexandre Schneider, "o grupo entendeu que é importante dar continuidade ao projeto e se prontificou a estar representando o município de Concórdia em 2017".

Em relação ao elenco do ano passado, Schneider salienta que a equipe não contará com alguns nomes, entre eles, a armadora Isabella Ansolin, a pivô Fernanda Rigo e da goleira Flavia Gabina.

Isabella já tinha uma projeção de sair de Concórdia a partir de sua formatura e inclusive com possibilidades de se transferir para a Europa na metade do ano.

A pivô Fernanda afastou-se do projeto em função de problemas particulares com a família que reside no Espírito Santo. E a goleira Flávia, por opção do técnico, não foi incluída no elenco deste ano.

"Neste momento a equipe da AAU necessitará muito do auxílio da comunidade, principalmente no que diz respeito a alguns eventos que serão programados pela equipe, visando angariar recursos para que possam garantir a participação na liga nacional deste ano. A situação é difícil mas cremos que poderá vir a melhorar com a ajuda da comunidade" - salientou Schneider.

Além da redução de recursos oriundos da FMEC, na semana passada outro baque atingiu a equipe da AAU - UnC Concórdia, revelou Schneider: "O Plano São Camilo não será nosso parceiro neste ano, e isso nos deixou muito chateados porque os recursos oriundos dessa parceria foi o que garantiu a participação da equipe concordiense na liga nacional do ano passado. Tínhamos uma confiança muito grande de que a parceria seria mantida para 2017, mas por decisão da diretoria do Plano São Camilo, este ano eles não poderão nos auxiliar".

A equipe espera fechar com os outros parceiros que deram o apoio em 2016. "Ainda falta conversarmos com a Iveco e com a Águia Seguros mas, independente delas nós teremos que buscar novas fontes de recursos para que possamos manter a equipe e principalmente, para que possamos participar da maior competição promovida pela CBHb, que é liga nacional", disse Schneider.

"As atividades físicas e técnicas já estão sendo executadas e a equipe da AAU - UnC Concórdia inicia a temporada com doze atletas, com a possibilidade de mais uma ou outra virem a fazer parte do elenco", finalizou Schneider.

(Fonte: Marcos Antônio Terras/Ascom/AAU).