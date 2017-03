Ninguém estava dentro do carro na hora do incêndio. Fotos: Cristiano Mortari

Os bombeiros voluntários de Concórdia foram acionados na noite desta sexta-feira, 03, por volta das 21h para combater um incêndio em um veículo que estava no estacionamento de uma empresa próxima na Rua Romano Anselmo Fontana. O Fiat Palio placas de Concórdia teve partes do capô e do motor queimados. Não havia ninguém dentro do carro.

Um motorista de caminhão que viu as chamas, parou e conseguiu apagar parte do fogo com um extintor. Os bombeiros terminaram o trabalho e fizeram o rescaldo no veículo. O proprietário, F. K. de 33 anos estava jantando quando avistou as chamas.

Suspeita:

Pessoas que passavam perto do local no momento do fato relataram ao motorista que viram um rapaz ao lado do veículo, saindo rápido, no momento do incêndio. A Polícia Militar foi acionada e câmeras de monitoramento próximas ao estacionamento serão averiguadas.