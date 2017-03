Fato foi registrado no município de Ponte Serrada, na quinta-feira, dia dois.

A Polícia Militar Ambiental de Concórdia constatou um caso de supressão ilegal de vegetação em áreade mais de 8,2 hectáres. O fato foi registrado na tarde da quinta-feira, dia dois, em Ponte Serrada. A retirada da vegetação estava sendo feita através de destoque com um trator de esteira.

Conforme a guarnição, no local foram encontradas diversas espécies ameaçadas de extinção, como pinheiro, imbuia e xaxim. Ainda de acordo com a Ambiental, essa não é a primeira vez que essa região registra retirada de vegetação. No ano passado, uma área de 40 hectáres também teve a vegetação suprimida.

Não há informação se alguém foi identificado como suspeito desse caso de supressão vegetal.