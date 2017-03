Desde o dia 06 de fevereiro o estacionamento rotativo voltou a funcionar na área central de Concórdia. Além do tradicional cartão, que é adquirido com as monitoras ou em estabelecimentos comerciais, o aplicativo para celulares também é uma opção para comprar “créditos” e utilizar as vagas da área azul. Depois de baixar o aplicativo e fazer um cadastro, com placa do carro e outros dados, já é possível usar as vagas sem o cartão impresso.

De acordo com informações da Merlos Júnior, empresa operadora do estacionamento rotativo, muitas pessoas estão utilizando o aplicativo. O usuário pode escolher várias opções de valores, como se fosse carregar o celular. O desconto é feito via cartão de crédito. Ao estacionar, o motorista aciona o dispositivo, escolhendo uma das opções de placa e tempo. Caso o usuário escolha a opção de meia hora, o aplicativo vai descontar os R$ 0,75. Se optar por uma hora, o valor descontado será de R$ 1,50. Os preços são os mesmos cobrados pelos cartões.

Vale ressaltar que se o motorista usar menos tempo do que havia selecionado, o valor não será menor, ou seja, se escolher a opção de 30 minutos e utilizar apenas 20, o desconto de créditos será de R$ 0,75, equivalente aos 30 minutos.

Para fiscalizar, as monitoras têm acesso ao sistema e verificam se o carro está usando o aplicativo, através da placa que deve estar cadastrada.

Confira o “passo a passo” para utilizar o aplicativo:

1º - Baixe o aplicativo “Estacionamento Digital” e escolha a cidade de Concórdia.

2º - Faça o cadastro informando o nome completo, CPF ou CNPJ, e-mail, uma senha, e placa do veículo.

3º - Crie uma conta e vá até seu e-mail para confirmar a ativação.

4º - No aplicativo, clique na opção atualizar cadastro e cadastre o número do celular. (importante para realizar recarga com as monitoras ou nos pontos de venda)

5º - Após cadastrar o número do celular, o sistema pedirá o código PIN, que será enviada por mensagem de texto em seu aparelho.

6º - Ao concluir o cadastro, você poderá realizar uma recarga de qualquer valor através do aplicativo (através do cartão de crédito), com as monitoras ou em pontos de venda.

7º - Para alocação de uma vaga, você deverá ir ao ícone no canto da tela e selecionar a opção Alocar, confirmar o número da placa e o tempo a ser utilizado (As opções são de 30 minutos, uma ou duas horas)