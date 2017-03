A Secretaria Municipal dos Transportes de Concórdia deve intensificar a partir da próxima semana os trabalhos de manutenção das estradas do interior. Conforme informações, as equipes estarão completas já que os servidores voltam do período de férias.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança desta sexta-feira, dia três, o diretor de Transportes da Prefeitura de Concórdia, Lauri Garbossa, os trabalhos hoje estão sendo concentrados na região de Terra Vermelha, Linha São Paulo e Rui Barbosa.

Conforme Garbossa, recentemente as frentes de trabalho estiveram em Barra do Tigre, Barra Bonita, Presidente Kennedy, Linha Marchesan, Engenho Velho, Linha São Paulo e Canavese.

De acordo com o diretor, nesta primeira fase as equipes estão arrancando as pedras maiores das vias. Numa segunda fase, haverá a manutenção, reparos ou construção das bocas de lobo. Numa terceira etapa, haverá o cascalhamento das estradas. Em seguida haverá a colocação de britas, onde necessário. Na quinta fase, haverá a passagem do rolo compactador, que está em processo de compras.