Na noite de quinta-feira, 02, a PM em rondas abordou no centro da cidade R.C.S. (39 anos) conhecido das guarnições da PM pela prática de furtos. Foi verificado que o mesmo possui prisão em albergue sem recolhimento. Foi lavrado boletim de ocorrência pois estava encontrado perambulando pelas ruas do centro, longe do seu domicílio e com destino incerto.

Também na madrugada de quinta-feira, 02, no Bairro Vista Alegre, foi realizada abordagem do veículo VW/GOL conduzido por J.LA.J. (40 anos), sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e em consulta ao sistema, verificou-se que o mesmo possui medida cautelar para estar em sua residência às 21 horas. Ele foi abordado por volta de 01:50h. A PM lavrou o Boletim de Ocorrência e medidas administrativas em desfavor do mesmo.