A Prefeitura de Xavantina deve enviar nas próximas semanas um projeto de lei que trata do aumento do repasse mensal ao Hospital São Lucas. O objetivo é auxiliar a unidade hospitalar na realização das melhorias e adequações exigidas para manter o atendimento no município. A informação é do prefeito Enoir Fazolo.

Em entrevista ao jornalismo Aliança, Fazolo destaca que nesse momento a Prefeitura repassa R$ 73 mil. "Dependemos de um projeto por parte da associação que administra o hospital para darmos início à tramitação desse repasse", diz o prefeito.

Desde o fim do ano passado, além da reabertura dos leitos, a unidade passou por melhorias como pinturas e outras melhorias. Ainda faltam trabalhos de melhorias na cozinha, lavanderia e adequações em alguns leitos.